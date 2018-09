Paganese, Fusco a difesa dei suoi: «Stiamo lavorando, troppe critiche»

di Danilo Sorrentino

La tensione è già alle stelle e il fatto che dietro l'angolo ci sia il derby con la Juve Stabia di certo non aiuta la Paganese. L'avvio degli azzurrostellati è stato stentato: due sconfitte di fila, sette gol subiti e solo due fatti, fra l'altro realizzati dai terzini. Il fatto che ci siano problemi è sotto gli occhi di tutti, anche lo stesso Luca Fusco non cerca scuse ma difende comunque la sua squadra: «Dopo due sconfitte credo che ci sia troppo disfattismo, pessimismo. Tutti sappiamo che bisogna fare il possibile per salvarsi, perchè questo è l'unico obiettivo iniziale. L'unica ricetta che conosco è il lavoro duro - ha detto il tecnico della Paganese - per limitare gli errori e ridurre i limiti che tutti sappiamo di avere. A Siracusa, secondo me, si è vista un'altra Paganese rispetto alla gara col Rende, abbiamo avuto 3-4 occasioni e abbiamo preso gol su errori individuali sui quali stiamo lavorando».



Contro le vespe gialloblù (fischio d'inizio alle 18.30 al Torre), rientrerà Scarpa che era partito dalla panchina a Siracusa: «Ci sta un turno di riposo in gare ravvicinate, lui è un calciatore che in casa può darci qualcosa in più», ha spiegato Fusco. Ancora assente il centrocampista Gianluca Musacci, che potrebbe rientrare nel prossimo turno. «Spero di vedere una Paganese di battaglia, cercheremo di fare risultato. Sette gol subiti in due partite? Questo è un dato che mi preoccupa, insieme allo staff e alla squadra lavoriamo su tutte le situazioni. Stiamo valutando tutte le opzioni possibili in vista della Juve Stabia».

