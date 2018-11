Paganese, Fusco sorride: rientrano in tre contro la Sicula

di Danilo Sorrentino

Ogni quattro partite, un punto. Tre sconfitte e poi un pareggio che permette di fare un passettino avanti, che fa morale e nulla più. Non è una buona media, anzi, però è quello a cui ha abituato la Paganese in questo primo mese e mezzo di campionato, andato in archivio come uno dei più disastrosi da quando gli azzurrostellati sono tornati in Serie C. Domani arriva la Sicula Leonzio, con Fusco che spera di poter avere a pieno regime un Cesaretti che a Bisceglie è rimasto in panchina per 90' complice un infortunio non ancora del tutto smaltito. L'attaccante toscano dovrebbe giocare dall'inizio accanto a Giacomo Parigi, con Scarpa nuovamente schierato da mezz'ala insieme a Sapone e probabilmente Fornito, il quale è stato convocato e potrebbe già essere in campo dal primo minuto. Lo stesso dicasi anche per Piana, il quale complice anche la squalifica di Acampora, comanderà nuovamente il reparto arretrato con Tazza e Diop: confermato Carotenuto nel ruolo di esterno di centrocampo. L'infermeria che si sta svuotando è un altro fattore che ha condizionato l'avvio negativo degli azzurrostellati, che anche domani dovranno rinunciare a due giocatori, Nacci ed Acampora squalificati. Resta ai box Musacci. E' arrivato il momento di farsi sentire, di avvertire il campionato che c'è anche la Paganese.

