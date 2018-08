di Danilo Sorrentino

Vigilia di derby per la Paganese, attesa allo stadio Lamberti da una Cavese all'esordio in Coppa Italia. Nel primo match, gli azzurrostellati hanno perso 2-1 contro il Catanzaro, per cui devono vincere per cullare residue speranze di qualificazione al prossimo turno. Ma è chiaro che l'obiettivo, in questo momento, per mister Luca Fusco è quello di testare il grado di preparazione della sua squadra. «Giocare senza l'obiettivo del campionato è fastidioso - ha detto il tecnico salernitano in riferimento allo slittamento dell'inizio della stagione - però allo stesso tempo abbiamo la possibilità di cementare il gruppo e prepararci alla stagione con maggiore attenzione. Con la Cavese è un derby sentito per i tifosi, cercheremo di onorare la competizione con una buona prestazione».



Il discorso è scivolato inevitabilmente sul mercato: la Paganese in settimana ha preso altri quattro under (Tazza, Della Morte, Alberti e Diop) mentre sfrutterà la proroga del mercato, che proseguirà quindi fino al 31 agosto, per arrivare a completare l'organico. «Ci serve un difensore centrale, perchè siamo soltanto tre in questo momento - ha spiegato Fusco - e vediamo di riuscire a fare qualcosa anche in attacco dove abbiamo bisogno di maggiore esperienza». In dirittura d'arrivo il centrocampista Federico Nacci, che già lo scorso anno ha vestito la casacca azzurrostellata da gennaio in poi. Domani con la Cavese non ci sarà l'ultimo arrivato Alberti, così come sono costretti ad alzare bandiera bianca Cappiello e Musacci, col centrocampista che sarà pronto per l'esordio in campionato il 16 settembre.

