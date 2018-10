Paganese, Fusco vuol ripartire dalla reazione col Catania

di Danilo Sorrentino

Qual è la vera Paganese? Quella che ha raccolto un solo punto in sette partite oppure quella che stava costringendo il Catania al pareggio dopo un avvio traumatico? L'inizio di stagione ha detto che la Paganese è una squadra in balìa di se stessa il più delle volte, forse non pronta per un torneo del genere e con numerose lacune. La reazione d'orgoglio avuta contro gli etnei lascia un barlume di speranza anche se non basta e deve essere corredato dai punti. Lo sa anche Luca Fusco, il quale sa che una vittoria potrebbe far ripartire il campionato dei suoi ma deve fare ancora i conti con un'infermeria abbastanza affollata. Oltre ai soliti noti Musacci, Schiavino e Punzi, restano ai box il difensore Piana ed il centrocampista Fornito. L'unico ad aver recuperato è l'attaccante Cesaretti, il quale però dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.



«Dobbiamo ripartire dalla prestazione col Catania e da quella reazione - ha detto Fusco alla vigilia del match col Bisceglie - anche se ai ragazzi ho detto che non dobbiamo più regalare gol e spezzoni di partita agli avversari. Il Bisceglie è una squadra ben allenata, con calciatori d'esperienza a differenza nostra, che ha fatto abbastanza bene in questo inizio e quindi dobbiamo stare molto attenti». In prima linea, visto che Cesaretti non sarà in campo dall'inizio, agirà ancora Scarpa a supporto di Giacomo Parigi, miglior marcatore degli azzurrostellati con due reti che potevano essere di più senza gli errori sotto porta con Potenza e Catania. In mediana possibile chance per Gori, in difesa confermato Tazza sulla linea dei tre con Diop ed Acampora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA