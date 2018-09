Paganese, la prima è col Rende

di Danilo Sorrentino

Sarà il Rende la prima avversaria della Paganese. Così è stato stabilito questa mattina in Lega, dove sono stati composti i calendari in seguito alla sentenza del Coni di ieri che ha confermato la Serie B a 19 squadre. Gli azzurrostellati, inseriti nel girone C che sarà a 19 (l'unico dispari della terza serie), debutteranno contro i calabresi nel prossimo fine settimana. Il giorno indicato dalla Lega è mercoledì 19 settembre ma le società possono anche decidere di anticipare a domenica, lunedì o martedì. Bisognerà comunicarlo entro domani alle 12.



La Paganese osserverà il proprio turno di riposo alla seconda giornata, per poi disputare la prima sfida in trasferta nel primo turno infrasettimanale a Siracusa martedì 25. La domenica successiva ci sarà il primo derby stagionale, in casa con la Juve Stabia, mentre gli altri due ci saranno alla 12esima e alla 13esima giornata, rispettivamente con la Cavese e con la Casertana. Ultima giornata (andata il 26 dicembre in trasferta, il ritorno il 5 maggio in casa) con la Viterbese.

Confermata anche per quest'anno l'alternanza fra i gironi. Il girone C giocherà di sabato da settembre a novembre, con orari d'inizio alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30; di domenica nei restanti mesi (alle 16.30 o 20.30 da dicembre a febbraio, alle 14.30 o alle 18.30 da marzo a maggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA