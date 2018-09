Paganese, due rinforzi al fotofinish ma manca il bomber da dieci gol

di Francesco Pepe

PAGANI - Chiusura di mercato in chiaroscuro per la Paganese, che non riesce a mettere le mani su una punta centrale. Ben quattro le operazioni effettuate dalla società azzurrostellata, due innesti e due rescissioni consensuali, che però non risolvono totalmente i problemi del tecnico Fusco.



Dopo il colpo Fornito, mezzala arrivata giovedì sera in prestito dal Catania e già con un bagaglio di esperienza importante in C, il diesse Guglielmo Accardi ha tappato le falle in difesa dove mancava un centrale in seguito all'infortunio di Schiavino che ne avrà almeno per sei mesi. L'operatore di mercato liguorino è riuscito a ottenere in prestito dal Palermo il classe '97 Andrea Punzi, prodotto del settore giovanile rosanero e lo scorso anno al Siracusa dove però ha trovato poco spazio. Il neo difensore si aggregherà ai nuovi compagni in giornata e non è da escludere che Fusco gli conceda uno scampolo di gara nel corso del test amichevole di oggi pomeriggio al Torre (fischio d'inizio alle 16.30) contro la Virtus Francavilla in una sorta di antipasto di campionato. Con l'altro recente arrivo di Diop dall'Ascoli e quello di Punzi dal Palermo il reparto arretrato è da considerarsi al completo con l'intento chiaro del club e dello stesso Fusco di dare fiducia al giovane Acampora al fianco del più esperto Piana.



Percorsi opposti invece nel pacchetto avanzato dove la società ha ufficializzato la rescissione consensuale dell'accordo con Giuseppe Maiorano. L'esterno non rientrava nei piani tecnici, al punto da essere escluso anche dai convocati per il romitaggio estivo, e sarà rimpiazzato numericamente da Sebastiano Longo, classe '98 arrivato a titolo temporaneo dal Parma. Siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, nella scorsa stagione l'ultimo arrivato si è messo in mostra nella formazione Primavera dei gialloblu ducali dove ha messo a segno ben sette reti. Prima ancora altro bottino interessante con otto sigilli in serie D all'Igea Virtus, squadra della sua città natale da dove poi ha spiccato il volo verso il club emiliano. In organico Longo sarà l'alternativa a Cesaretti. Altro addio sempre in attacco è stato quello di Riccardo Conte. L'ex Napoli, classe '99, aveva firmato un contratto triennale nelle scorse settimane ma la sua avventura è terminata prima ancora di cominciare.



