Paganese, parla il ds Accardi: «Per ora niente rinforzi»

di Danilo Sorrentino

Cinque sconfitte consecutive in casa per la Paganese, sette in totale senza contare le due in Coppa Italia. Ma soprattutto lo sfogo di Luca Fusco nel post-gara con la Sicula Leonzio, con l'allenatore salernitano che ha avuto parole dure con tutti, in primis con la società rea di non metterci la faccia in questo momento delicato. Oggi a parlare, prima della sfida con la Reggina, è stato il direttore sportivo Guglielmo Accardi, il quale ha ribadito la linea societaria che non cambia nonostante la situazione complicata. «Il nostro obiettivo è prima di tutto quello di mantenere i conti in regola, è una priorità per il presidente Trapani che ha adottato questa politica che parte da lontano, da quella conferenza dello scorso gennaio da cui non è cambiato nulla». Anche la società, però, sa benissimo che di questo passo la squadra rischia di incappare in scivoloni sempre più clamorosi. «Siamo consapevoli che a questa squadra manca qualcosa, ci sarebbe la volontà da parte nostra di intervenire sul mercato, ma in questo momento non possiamo permetterci di prendere giocatori svincolati. Io credo che questa squadra può dare di più, ci siamo fatti sentire anche coi giocatori dai quali pretendiamo una scossa».



L'occasione per centrare il primo successo stagionale si presenta domani, in casa di una Reggina che ha ritrovato il suo stadio ma continua ad avere problemi societari. «È una gara importante per noi, contro una squadra che ha tanti piccoli problemi», ha detto Accardi. La Paganese confida dunque in una sterzata, sperando anche nei primi gol stagionali di Cristian Cesaretti, pienamente recuperato, che dovrebbe giocare al fianco di Parigi, l'escluso eccellente della sfida di sabato con la Sicula Leonzio. Fusco proverà a far coesistere i due con Scarpa, visto che in questo momento la Paganese non può permettersi di lasciare fuori i suoi uomini migliori.

