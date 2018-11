Paganese, peggior avvio di sempre ma è ancora terzultima...

di Danilo Sorrentino

La Paganese è ancora terzultima in classifica, nonostante i soli due punti raccolti in nove gare e nonostante nessuna vittoria sia arrivata finora (anzi, solo sconfitte sonore e due pareggi che sanno solo di brodino caldo). La penalizzazione del Matera, che è fanalino di coda a -4, e le due sconfitte di fila della Viterbese, che è tornata a giocare nel fine settimana e ha perso in casa con Rieti e Sicula Leonzio, consentono alla squadra di Fusco di restare nella terzultima posizione, chissà ancora per quanto tempo. Quello degli azzurrostellati resta comunque il peggior avvio della storia, da 92 anni a questa parte: nessuna Paganese aveva mai perso cinque partite consecutive in casa nella fase iniziale del campionato. Il record negativo lo deteneva la Paganese di Maurizi, stagione 2013/2014, che inanellò quattro sconfitte di fila prima di vincere proprio alla quinta contro il Barletta.



Sabato la Paganese sarà di scena in trasferta, contro la Reggina. Non è ancora chiara la location della sfida, dato che finora gli amaranto non hanno potuto giocare al Granillo visti i lavori di manutenzione al quale è stato sottoposto lo storico stadio di Reggio Calabria. La Reggina ha quindi giocato sia a Rende che a Vibo Valentia in queste prime quattro gare interne, anche se sabato (fischio d'inizio alle 14.30) dovrebbe tornare a casa.

