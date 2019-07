Paganese, la promessa di Trapani: «Siamo competitivi, Pagani risponda»

di Danilo Sorrentino

Di nuovo seduti allo stesso tavolo, come negli anni in cui la Paganese ha ottenuto i successi principali della sua storia recente. Raffaele Trapani, patron azzurrostellato, riabbraccia metaforicamente il sindaco di Pagani, Alberico Gambino, ed insieme lanciano l'appello alla città: «ridiamo entusiasmo». E' stata la parola chiave della conferenza di stamattina, che si è ripetuta più volte, fra un'ammissione di colpa per la stagione che si è chiusa e il rilancio per quella che verrà, da parte di Trapani, e la speranza di Gambino di rivedere la Paganese lottare per palcoscenici ancora più importanti. A fare da collante, il pragmatismo del notaio Aniello Calabrese, presidente onorario del club azzurrostellato, il quale ha ricordato che se la Paganese ha potuto riottenere la Serie C è stato solo grazie «ad un bilancio in ordine», premiando la decisione della società di pensare prima alle casse e poi al campo. Poco prima, il primo cittadino Gambino aveva fatto il suo appello ai professionisti, agli imprenditori e ai commercianti di Pagani che già gli hanno fatto sentire la propria vicinanza, sotto altri aspetti, in questi primi mesi di amministrazione. «Sono convinto che risponderanno presente anche per la Paganese».



A tenere banco in conferenza, però, è stato il presidente Raffaele Trapani, rivitalizzato dalla riammissione in Serie C di una settimana fa che ha riportato entusiasmo in primis a lui. Il numero uno della dirigenza azzurrostellata ha fatto il mea culpa per il campionato che si è chiuso («le nostre scelte sono state frutto di tante situazioni e anche dell'esigenza di tenere i conti in ordine», ha detto), dichiarando che non si dovrà mai più ripetere un'annata così. «Sappiamo che sarà un campionato difficile e non vogliamo farci trovare impreparati. C'è il mix giusto fra la rabbia della retrocessione e la gioia della riammissione, vogliamo allestire una squadra dignitosa e competitiva che faccia bella figura. Il nostro obiettivo è quello di non fallire economicamente, abbiamo sempre preferito perdere e rimanere in vita, piuttosto che vincere ma scomparire, come è accaduto ad altre piazze gloriose in questi anni. Però il calcio è anche entusiasmo e la Paganese costruirà una squadra per divertire e divertirsi».



Parole con le quali Trapani si è impegnato nei confronti del pubblico, non solo di quello che anche in un momento delicato come l'anno scorso è rimasto accanto alla squadra. Allo stesso tempo, però, la società si aspetta una risposta. «C'è bisogno del supporto di tutti, perchè fare calcio da soli è difficile. Attendiamo un riscontro positivo come abbonamenti, con la campagna che inizierà la prossima settimana. Abbiamo in programma altre iniziative per coinvolgere imprenditori e tifosi: la società deve fare la sua parte, ma la città tutta deve rispondere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA