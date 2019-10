Paganese prosciolta, niente -6 e Erra festeggia l'arrivo di Dramè

di Danilo Sorrentino

Paganese prosciolta in primo grado per inadempienze amministratrive, dopo il deferimento dello scorso 10 settembre. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, al termine dell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale Federale Nazionale. La società azzurrostellata, che aveva presentato un ricorso affidato al collegio difensivo composto da Eduardo Chiacchio, Nicola De Prisco e Monica Fiorillo, è stata prosciolta così come il suo amministratore unico Filippo Raiola. Ora si attendono le motivazioni, con la Procura che potrebbe appellare il provvedimento di rigetto del deferimento. La Procura Federale aveva chiesto sei punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso.



Il deferimento era arrivato perché secondo la Procura Federale la Paganese avrebbe «versato le ritenute Irpef per il periodo novembre 2018 – marzo 2019 e i contributi Inps per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, impiegando in compensazione un credito d’imposta asseritamente maturato a fronte di attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23/12/2013, credito di imposta non spettante come risulta dall’atto di recupero n. TF9CR0900040 2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, senza che si sia provveduto ad alcuna forma di ravvedimento».



Le buone notizie non sono finite per la Paganese e per il tecnico Alessandro Erra, che potrà contare su un elemento d'esperienza. E' stato infatti ufficializzato l'ingaggio del terzino sinistro Boukary Dramè, che vanta esperienze in Serie A con Chievo, Atalanta e Spal. Il 34enne difensore franco-senegalese già aveva svolto alcuni giorni di ritiro in estate con gli azzurrostellati, salvo poi tentare un'avventura in Iran che non è mai partita. Ora il vero approdo alla Paganese e domenica, contro la Reggina del suo ex compagno Denis (i due sono stati insieme all'Atalanta), potrebbe già giocare viste le condizioni non ottimali di Perri.

