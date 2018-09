di Danilo Sorrentino

Mancano 10 giorni all'inizio ufficiale del campionato e la Paganese ha ritrovato il suo playmaker. Gianluca Musacci, l'uomo sul quale gli azzurrostellati hanno fortemente puntato per il centrocampo, è rientrato in gruppo all'inizio di questa settimana e si sta allenando regolarmente coi compagni. L'ex Empoli aveva subito un infortunio nel corso del ritiro di Chianciano Terme e nell'ultimo mese è stato esentato dalle amichevoli, prendendo parte soltanto a poche sedute col gruppo. Ora potrebbe anche giocare uno scampolo di partita sabato nell'allenamento congiunto contro il Foggia dell'ex Grassadonia allo stadio Zaccheria (si giocherà alle 15 a porte chiuse). Buone nuove anche per l'attaccante Giovanni Cappiello, fermo da circa un mese: l'ex Salernitana si è sottoposto ad un'ecografia che ha dato esito negativo: in questi giorni alternerà sedute di lavoro differenziato ad allenamenti col gruppo. Si è fermato, invece, il centrocampista Alessandro Gori per una tendinite rotulea al ginocchio destro.



L'unico lungodegente resta il difensore centrale Marco Schiavino, che ha riportato la rottura legamento crociato anteriore sinistro nei giorni scorsi. Ieri è stato già operato dal professor Gaetano Maresca a Roma, lo stesso medico che lo aveva operato tre anni fa quando subì lo stesso infortunio ma al ginocchio destro. Dopo alcuni giorni di riposo, il 25enne romano inizierà il percorso di recupero con lo staff medico azzurrostellato.

