Paganese coi cerotti col Catanzaro, Fusco: «Daremo comunque tutto»

di Danilo Sorrentino

Nemmeno il tempo di riacquistare il sorriso per la bella prestazione di Potenza, che subito alla Paganese è stato sottratto dalle numerose assenze alle quali dovrà far fronte Luca Fusco nella sfida di domani pomeriggio contro il Catanzaro. Contro i giallorossi di Auteri, che in settimana hanno vinto il derby di Coppa contro il Rende, mancheranno gli infortunati Cesaretti e Fornito, oltre al solito Musacci, e gli squalificati Scarpa e Diop, per un undici base che sarà largamente rimaneggiato e a tinte completamente verdi. «Abbiamo tante assenze ma sono fiducioso, credo che la squadra darà tutto in campo. Veniamo da una buona prova a Potenza, non è che abbiamo risolto i nostri problemi e non mi esalto, così come non mi buttavo giù dopo le prime giornate. La squadra deve credere in ciò che fa - ha detto il tecnico della Paganese, Luca Fusco - l'atteggiamento avuto nelle gare in trasferta mi è piaciuto, ora mi aspetto qualcosa in più anche in casa».



Paganese attesa da un vero tour de force nei prossimi sette giorni. Ci saranno la trasferta di Monopoli nel turno infrasettimanale e il match casalingo col Catania, tre sfide contro tre avversari di un altro calibro. Per l'allenatore salernitano non può esserci tempo e modo per fare turnover, per la gara col Catanzaro probabile una riconferma della difesa a tre, anche se avendo solo due centrali a disposizione non è da escludere un passaggio alla retroguardia a quattro. In attacco giocheranno Parigi ed Alberti.

