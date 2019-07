di Danilo Sorrentino

Acquisita la riammissione in Serie C, la Paganese adesso deve stringere i tempi per completare la rosa da presentare ai nastri di partenza del prossimo campionato. Nonostante quest'anno le decisioni del Consiglio Federale sulla composizione degli organici siano arrivate prima della metà di luglio, gli azzurrostellati devono comunque recuperare terreno da quelle squadre che già hanno iniziato la preparazione nei giorni scorsi. Nei prossimi dieci giorni, la società di via Filettine conta di allestire la maggior parte della squadra che inizierà il campionato. Anche perchè il 4 agosto inizierà già la Coppa Italia Serie C.



Il primo tassello da sistemare è stato quello del tecnico, sul quale effettivamente ci sono stati pochi dubbi. Sin dal giorno successivo alla retrocessione, il presidente Trapani aveva dato la sua parola ad Alessandro Erra che, in caso di riammissione, sarebbe stato ancora lui l'allenatore della Paganese. Il trainer di Coperchia ha convinto la dirigenza con la quale ha già iniziato a gettare le basi per la stagione che verrà. Conferme anche per l'allenatore in seconda, Guido Di Deo, ed il preparatore dei portieri, Carlo Pagliarulo, mentre lascerà lo staff tecnico il preparatore atletico Salvatore D'Andrea.



Al momento, la rosa azzurrostellata è ridotta all'ossa, composta in prevalenza da qualche giovane di proprietà, dato che la maggior parte degli over ha risolto il contratto subito dopo Bisceglie. Qualche esperto della passata stagione, però, dovrebbe restare, in particolare Francesco Scarpa e Mariano Stendardo che hanno già incontrato il club e hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto. Chi invece incontrerà la dirigenza azzurrostellata nelle prossime ore è il centrocampista Giorgio Capece, ingaggiato a gennaio e che ha convinto tecnico e società per le sue prestazioni di qualità. L'ex Juve Stabia avrebbe già manifestato il proprio assenso a restare per un'altra stagione con la Paganese. Attorno a loro tre, la società vuole costruire una squadra che possa disputare finalmente un campionato senza tribolazioni.

