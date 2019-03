Paganese, risoluzione per De Sanzo Squalificato il vice di Erra

di Danilo Sorrentino

Il rapporto fra la Paganese e Fabio De Sanzo si è interrotto anche formalmente. La scorsa settimana, la società azzurrostellata aveva comunicato l'esonero al tecnico calabrese, dopo la sonora sconfitta nel derby di Cava de' Tirreni. Al suo posto è stato scelto Alessandro Erra che ha esordito con un pareggio (2-2) casalingo contro la Casertana. Nel pomeriggio di oggi, De Sanzo è stato nella sede sociale di via Filettine per risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla Paganese fino a giugno 2020, dato che nella passata stagione si legò per tre anni a quella che era stata la sua ex squadra da calciatore. "A mister De Sanzo vanno i ringraziamenti per la serietà e professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera", ha scritto il club tramite il proprio sito ufficiale.



Sul fronte campo, oggi la squadra ha sostenuto una sola seduta di allenamento al mattino. Circa due ore sul rettangolo verde per i calciatori azzurrostellati, che si stanno preparando alla trasferta di Vibo Valentia (domenica, fischio d'inizio ore 14.30). Ancora problemi per Gaeta e Cappiello, che già avevano saltato il match di domenica con la Casertana. Erra avrà il resto della rosa a disposizione e spera di riavere al top della condizione il capitano Francesco Scarpa, uscito dopo un'ora di gioco dal campo nel derby coi falchetti. E' stato invece squalificato per due giornate l'allenatore in seconda Guido Di Deo, allontanato durante la partita su segnalazione del primo assistente. L'ex centrocampista salernitano, secondo il referto del giudice sportivo, ha assunto un "comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara".

© RIPRODUZIONE RISERVATA