Paganese sabato in ritiro a Gubbio: biennale all'attaccante Dammacco

di Danilo Sorrentino

Anche per la Paganese scatta l'ora X e l'inizio della stagione 2019/20, con la partenza per il ritiro. Gli azzurrostellati, dopo la parentesi di Chianciano dello scorso anno, torneranno a Gubbio che già aveva ospitato la Paganese nell'estate del 2017. Il quartier generale sarà l’Hotel Beniamino Ubaldi, dove la squadra e lo staff tecnico alloggeranno da sabato 27 luglio fino al 10 agosto, vigilia dell'esordio stagionale in Coppa Italia Serie C contro il Bari al San Nicola. Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sportivo ubicato a pochi metri dalla struttura ricettiva. La partenza per la cittadina eugubina è prevista per il primo pomeriggio di sabato dallo stadio Marcello Torre. Il programma completo sarà comunicato successivamente. Intanto la società ha cominciato a rinforzare anche il reparto avanzato, assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Gaetano Dammacco, classe '98, svincolato. Il calciatore barese ha firmato un contratto biennale. Dammacco, che è una punta centrale, seppur giovanissimo ha già totalizzato 37 gare complessive e 5 gol in Serie C con le maglie di Akragas e Matera. Nello scorso campionato, dopo l'esclusione dei lucani a stagione in corso, è passato al Reggio Audace in D (11 presenze e un gol da gennaio).

