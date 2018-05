Paganese, via alla prevendita: i tifosi preparano l'esodo per Fondi

di Danilo Sorrentino

L'esodo dei tifosi della Paganese si prepara. Si è aperta questa mattina la prevendita per la partita di andata dei playout contro il Racing Fondi, in programma sabato alle 16 allo Stadio Purificato. Il costo del biglietto del settore ospiti, acquistabile presso Punto Snai “La Biga” in via A. De Gasperi, è di 10 euro + 1,50 (diritti di prevendita del circuito Go2). Non è prevista alcuna restrizione e sono stati messi a disposizione dei supporters azzurrostellati 1200 biglietti, tale è la capienza del settore ospiti del Purificato. Sicuramente non saranno venduti tutti, ma si prospetta un buon numero di tifosi al seguito della Paganese.



Sul fronte tecnico, invece, complice la domenica di spacco fra la fine del campionato e l'inizio dei playout, si cerca sempre di recuperare gli acciaccati del momento. Filtra moderato ottimismo in relazione alle condizioni di Scarpa e Cesaretti, i due bomber della Paganese. I rispettivi infortuni (quello alla polpaccio per il capitano, la botta alla caviglia per l'attaccante toscano) sembrano essere stati assorbiti bene e ci sono buone possibilità per vederli in campo già sabato nel match d'andata. Qualche dubbio in più c'è su Gomis, il quale sta cercando di stringere i denti per esserci a Fondi.

