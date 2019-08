Tounkara spinge la Viterbese: la Paganese cade al debutto

di Danilo Sorrentino

Sconfitta fra mille rimpianti per la Paganese, alla prima giornata di campionato. La Viterbese vince senza strafare, sfruttando due indecisioni della difesa (intesa come reparto, portiere compreso), a sette minuti dalla fine, con gli azzurrostellati che avevano trovato il pareggio poco prima. Il 2-1 del Rocchi lascia l'amaro in bocca alla formazione di Erra che offre una prestazione a corrente alternata ma che pure aveva raddrizzato il risultato, dopo un primo tempo di troppa attesa. I difensori azzurrostellati hanno fatto fatica ad arginare un Tounkara da un passo diverso, in attacco la squadra, specie nel secondo tempo, ha sprecato qualche chance di troppo. Non è una coincidenza che proprio in questi due reparti la Paganese necessita di rinforzi che facciano compiere il salto di qualità. Per il resto, le premesse sono buone.



Il match inizialmente è stato equilibrato, con la Paganese che si è dimostrata come al solito organizzata, non disdegnando qualche bella giocata. Nella prima mezz'ora l'unica occasione degna di nota è quella di De Falco che dalla distanza lascia partire una sassata sulla quale Baiocco si salva anche grazie al palo. I gialloblù tengono meglio il campo, gli azzurrostellati non trovano varchi giusti e così nel finale di tempo la Viterbese passa sfruttando una disattenzione della difesa. Stendardo perde palla sulla trequarti, Tounkara prende il tempo a Mattia e batte Baiocco sul proprio palo. Nel recupero del primo tempo Capece ha sui piedi la palla dell'immediato pareggio, ma Bezziccheri salva sulla linea.



Nella ripresa la Paganese prova a reagire, anche se le migliori occasioni sono comunque dei gialloblù. Nonostante il passaggio alla difesa a quattro, in fase offensiva gli azzurrostellati creano pochi presupposti per il pareggio. Di contro, la Viterbese colpisce il palo al 23' col solito Tounkara. Buon per i ragazzi di Erra che poco dopo trovano la rete del pareggio, nel miglior momento dei laziali. Cross di Scarpa, spizzata di Diop ed Alberti, in girata, batte Biggeri. La Paganese non rinuncia a giocare, poi a dieci dalla fine Erra decide di ritornare alla difesa a cinque con Sbampato per Diop e subito dopo la Viterbese ritorna in vantaggio. A difesa schierata, salta la marcatura di Antezza sul cross di De Giorgi e arriva il 2-1. In pieno recupero occasionissima per Scarpa, che in spaccata, tutto solo, manda incredibilmente alto.

