Paganese, si ferma anche Piana: Fusco davanti allo scoglio Catania

di Danilo Sorrentino

Piove sul bagnato in casa Paganese. Non bastasse il momento già di per sè negativo, arriva un'altra tegola dall'infermeria per il tecnico azzurrostellato Fusco. Domani contro il Catania mancherà anche il difensore Luca Piana, che va ad aggiungersi a Cristian Cesaretti, altro over fermo ai box per un problema muscolare. Le condizioni del centrale ligure, infortunatosi nel finale della partita di Monopoli, saranno valutate nei prossimi giorni per cercare di metterlo a disposizione di Fusco per la trasferta di Bisceglie. «Il momento è complicato, abbiamo sette giocatori fuori ed una situazione di classifica deficitaria. Abbiamo limiti evidenti, sapevamo che il gap sarebbe stato ampio da colmare, su queste assenze, soprattutto dei giocatori più esperti, non siamo neppure fortunati». Diventa ancor più complicato il match di domani col Catania, favorito per la promozione diretta in Serie B. «E' la squadra più forte del campionato, ai ragazzi ho detto che quello che abbiamo fatto finora non è bastato. Sappiamo che sarà durissima, ma cercheremo di rendere la vita difficile alla formazione di mister Sottil che stimo tantissimo».



Senza Piana, è probabile un passaggio alla difesa a quattro, anche se Fusco non vuole dare vantaggi agli etnei. Se invece venisse confermato il pacchetto a tre, arretrerebbe sulla linea dei difensori Tazza e Carotenuto giocherebbe dall'inizio come quinto. Possibili novità anche in attacco, con Alberti destinato alla panchina: in vantaggio Cappiello e Parigi. «Un allenatore cerca di mettere in campo la squadra che ritiene più affidabile, le scelte si fanno durante la settimana. Stiamo valutando ogni ipotesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA