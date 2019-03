Paganese, solo due settori aperti Trasferta vietata a tifosi Casertana

di Danilo Sorrentino

Gli effetti delle Universiadi stanno cominciando ad arrivare anche a Pagani. Ormai da più di una settimana, sono partiti i lavori di restyling dello stadio comunale che ospiterà alcune gare della manifestazione olimpica che si terrà a luglio. L'opera più importante sarà la copertura della tribuna, che al momento è un cantiere aperto dato che saranno installati anche nuovi sediolini e saranno realizzati lavori di impermeabilizzazione. Per evitare di giocare a porte chiuse o a campo neutro, la società azzurrostellata, d'intesa col Comune di Pagani, ha deciso di tenere aperti solo le due curve per le prossime gare, a partire dal derby di domenica contro la Casertana. Ancora impossibile, infatti, utilizzare il settore distinti, chiuso dallo scorso ottobre per inagibilità. Per questo motivo, gli spettatori saranno collocati in Curva Nord, dove prendono posto i gruppi ultras organizzati, e in Curva Sud, adibito solitamente a settore ospiti. Il biglietto è di 10 euro più prevendita; i possessori di abbonamento potranno accedere ad uno dei due settori indistintamente.



Domenica, infatti, la trasferta è stata vietata ai tifosi della Casertana, dato che il Prefetto di Salerno, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Caserta. Questo perché il rischio connesso alla rivalità tra le tifoserie risulta elevato, considerati alcuni precedenti poco confortanti con incidenti e disagi.

