Paganese, De Sanzo recupera Scarpa per il derby

di Danilo Sorrentino

«In questa settimana abbiamo cercato di recuperare diversi giocatori: per alcuni ci siamo riusciti, per altri no». Non è questa la priorità, ma Fabio De Sanzo ha fatto di necessità virtù alla vigilia del derby con la Cavese, con la Paganese sempre più ultima e in cerca di punti per alimentare la speranza di raggiungere i playout e giocarsi lì la salvezza. Il recuperato eccellente è il capitano Francesco Scarpa, dopo essere stato tre settimane fermo ai box per problemi alla schiena. Il fantasista torrese, però, non partirà dall'inizio e potrebbe tornare utile a gara in corso. Fra i convocati torna Perri, anche lui non al meglio, mentre si sono fermati Fornito, Della Corte e Gori, i quali si aggiungono a Cesaretti ancora indisponibile. «E' vero che arriviamo da tre pareggi di fila, ma c'è bisogno di fare di più, di osare, perchè le squadre che ci precedono i punti comunque li stanno conquistando», le parole di De Sanzo.



A Cava sarà tutt'altro che semplice, in casa di una formazione che ha grande entusiasmo e che gioca davvero un gran calcio. «Per me è un'ottima squadra, al di là del fatto che arrivi da otto risultati utili consecutivi. Dobbiamo essere bravi in difesa come lo siamo stati ultimamente e provare a fare qualcosa in più in fase di ripartenza». Il tecnico azzurrostellato se la giocherà ancora con il 3-4-1-2, con Della Morte alle spalle di Parigi e Di Renzo. In dubbio Nacci che è febbricitante, a sinistra ballottaggio fra Gaeta e Perri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA