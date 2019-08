Paganese, torna il terzino Perri Non arriverà il difensore De Vito

di Danilo Sorrentino

È la settimana di avvicinamento al primo appuntamento stagionale della Paganese, che domenica sera sarà di scena al San Nicola di Bari contro i galletti pugliesi per la prima giornata del mini-girone di Coppa Italia Serie C. Una sfida affascinante, ma anche sulla carta impossibile per gli uomini di Erra che affronteranno un'autentica corazzata e la candidata numero uno per la promozione in Serie B nel girone meridionale. Gli azzurrostellati raggiungeranno la Puglia direttamente dal ritiro di Gubbio in cui al momento si trovano, senza dunque passare da Pagani. Quello di domenica sarà una sorta di test per Erra, che vedrà all'opera i suoi in una gara ufficiale contro un avversario della stessa categoria. È tutto un work in progress al momento in casa Paganese, col mercato che non decolla soprattutto sul fronte degli esperti.



La società sta infatti provando a completare l'organico con l'inserimento di due pedine over fra difesa e centrocampo. Quanto al difensore centrale, è saltato il trasferimento di Andrea De Vito alla Paganese, col club azzurrostellato che ha giudicato troppo alte le richieste del giocatore. L'ex Varese ed Avellino si accaserà, con molta probabilità, al Fano. Inoltre, De Vito sarebbe stato comunque adattato nella difesa a tre che ha intenzione di schierare il tecnico Erra, dato che nasce (e ha quasi sempre giocato) come terzino sinistro. In quella zona del campo è stato sondato Benassi, svincolato dopo l'esperienza al Cesena. Per l'attacco, invece, si sogna il ritorno di Cesaretti, che però deve liberarsi dal Gubbio col quale ha firmato per un anno con opzione per il secondo. Occhio, però, al colpo a sorpresa che potrebbe arrivare nell'ultima settimana di mercato.



Quanto ai giovani, invece, dopo settimane di tira e molla, finalmente Matteo Perri è tornato ad essere un giocatore della Paganese. Già da ieri il difensore è in ritiro a Gubbio, ha svolto con entusiasmo il primo allenamento e stamattina è stato ufficializzato il suo ritorno alla Paganese, sulla base di un prestito biennale dall'Ascoli.

In orbita bianconera anche il nuovo terzo portiere azzurrostellato, Mattia Scevola. L'estremo difensore classe '96, tesserato dall'Ascoli nella passata stagione ma senza mai scendere in campo, si trovava in ritiro a Gubbio con la Paganese già dallo scorso fine settimana. Il 23enne ha siglato un contratto annuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA