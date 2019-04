Paganese, a Trapani senza Dellafiore Erra: «Niente calcoli»

di Danilo Sorrentino

Dopo aver trovato la vittoria interna al penultimo tentativo utile, la Paganese vuol cercare di non perdere il treno playout. Serve un risultato positivo a Trapani, per evitare di fare calcoli sul Bisceglie, salvo poi giocarsi tutto all'ultima giornata in casa contro la Viterbese. Gli azzurrostellati faranno visita al Trapani, secondo in classifica, al quale manca un solo punto per avere la matematica certezza di presentarsi ai playoff col vantaggio del miglior piazzamento. Alessandro Erra però non vuole fare calcoli e sa benissimo che non riceverà alcun regalo dai siciliani: «E' una squadra di grande qualità, che magari ha già il pensiero ai playoff e vorrà preservare alcuni giocatori, ma non possiamo permetterci di fare questi discorsi perchè siamo inferiori. Non abbiamo fatto nulla con la vittoria col Francavilla, anche ci ha dato maggiore entusiasmo e un pizzico di serenità».



Erra dovrà rinunciare a Paolo Hernan Dellafiore, vittima di un risentimento muscolare. L'assenza del difensore italo-argentino, comunque, non costringerà il tecnico salernitano a fare stravolgimenti. «E' chiaro che manca un giocatore per noi importante, di esperienza, grande professionalità, però vogliamo dare continuità e non togliere certezze alla squadra». Tradotto: sarà ancora 3-5-2, con il debutto stagionale di Schiavino - che si era infortunato in ritiro - in difesa. Out anche Di Renzo, al posto dello squalificato Tazza a destra giocherà Carotenuto.

