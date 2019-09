Paganese, trasferta morbida a Rieti Erra avverte: non ci sono gare facili

di Danilo Sorrentino

Dopo il convincente e roboante successo col Rende, la Paganese sarà attesa dall'altro fanalino di coda, un Rieti che ha trovato troppe difficoltà in questo avvio di stagione. Alessandro Erra, però, non si fida della squadra allenata da Mariani, ex tecnico della Primavera della Salernitana, e invita i suoi a non farsi sorprendere dai laziali. "E' una squadra che in casa ha fatto bene nelle prime tre partite con Ternana, Bari e Potenza, pur avendo raccolto un solo punto è una squadra molto fisica, combattiva, ci aspetta una battaglia e dobbiamo farci trovare sotto questo aspetto. Loro sono in un momento di difficoltà per cui si giocheranno tutto, noi dobbiamo controbattere il loro entusiasmo iniziale".



Nel turno infrasettimanale, nonostante il 5-1 coi biancorossi, la Paganese ha palesato qualche amnesia di troppo, specie nel primo tempo in cui la squadra calabrese ha graziato gli azzurrostellati. E' un po' il difetto di questa squadra: "Mercoledì abbiamo giocato una gara dai due volti, ma la cosa importante è che abbiamo finito in crescita. Partite semplici non ce ne sono, andiamo a Rieti con la consapevolezza che siamo in crescita e dobbiamo ripartire dall'atteggiamento avuto nel secondo tempo, provando a ridurre le amnesie della prima frazione. Voglio vedere una crescita a livello mentale e maggiore continuità nell'arco della partita, perchè abbiamo avuto troppi alti e bassi anche nell'ambito dello stesso match. In tutte e sei le partite noi abbiamo alternato sprazzi positivi e belli a cali di attenzione: lavoriamo per dare più continuità a livello mentale".



Panariello è recuperato e dovrebbe giocare, rispetto a mercoledì ritornano nell'undici titolare Perri e Caccetta. In prima linea di nuovo Alberti e Diop, con Scarpa che partirà dalla panchina.

