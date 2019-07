Paganese, triennale per Gaeta La Salernitana mantiene la recompra

di Danilo Sorrentino

E' durata un po' più del previsto la trattativa con la Salernitana, ma alla fine Danilo Gaeta è ritornato a vestire la maglia della Paganese. E stavolta a titolo definitivo, perchè il centrocampista classe '99 è stato acquistato dagli azzurrostellati che ne hanno dato l'ufficialità questa mattina. I colloqui con il club granata proseguivano da tempo, con Erra che avrebbe rivoluto a disposizione la mezz'ala la quale, fra le tante difficoltà della passata stagione, ha disputato comunque un buon torneo, il primo fra i professionisti. I rallentamenti delle ultime settimane, con i contatti non andati a buon fine prima della partenza per il ritiro di Gubbio, erano dovuti alla formula del trasferimento che adesso accontenta tutti. Gaeta, che aveva un anno ancora di contratto con l’ippocampo, ha firmato un triennale con la Paganese, ma la Salernitana mantiene il diritto di recompra biennale. Nel senso che, fra due anni, i granata possono decidere se riprendere il giocatore, dietro una cifra che è già stata stabilita, oppure non esercitare tale diritto. Con questa formula gli azzurrostellati, oltre a non occupare una casella dei prestiti, potrà invece valorizzare il centrocampista. La firma sul contratto è arrivata questa mattina in sede, col giocatore che in serata raggiungerà i compagni in ritiro a Gubbio per potersi mettere subito a lavoro con Erra e lo staff.



Il pacchetto under va comunque ancora rimpinguato, nonostante gli arrivi di Gaeta e Sbampato. Continuano i contatti con l'Ascoli per Matteo Perri, il quale prosegue il ritiro con i bianconeri che vorrebbero dirottare anche lui a Fano (anche l'ex Paganese Diop è stato ceduto in prestito ai marchigiani). La volontà del terzino classe '98, però, sarebbe quella di ritornare alla Paganese.



Intanto è stato definito il primo test, già annunciato la scorsa settimana, contro la Vis Pesaro. L'allenamento congiunto con i marchigiani si terrà sabato al campo sportivo di Cantiano (PU), dove la squadra di Pavan, inserita nel girone B di Serie C, sta svolgendo il ritiro. L'inizio del test è previsto per le 17:30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA