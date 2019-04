Paganese, ultima spiaggia contro il Francavilla

di Danilo Sorrentino

E’ una partita decisiva, da dentro o fuori. Stavolta sul serio, perché un passo falso – anche mezzo – contro la Virtus Francavilla potrebbe di fatto tagliare fuori la Paganese dalla corsa per avvicinarsi ai playout. Ormai è rimasto quasi solo il Bisceglie fra gli azzurrostellati e gli spareggi salvezza, con i pugliesi che vorrebbero almeno evitare il primo confronto diretto della post-season. Per continuare ad alimentare la fiammella, cosa che la nuova Paganese di Erra non ha comunque fatto, bisogna vincere con la Virtus Francavilla. A spronare la squadra, stamattina nell'allenamento di rifinitura, è stato lo stesso presidente Raffaele Trapani che ha tenuto a rapporto i giocatori: "Ha toccato i tasti giusti, ha dimostrato la sua vicinanza a noi in questo momento delicato ma allo stesso tempo si aspetta che diamo tutto in campo", ha detto il tecnico Alessandro Erra.



Domani la Paganese si gioca tanto e l'allenatore salernitano vorrebbe brindare ad una vittoria, che alla Paganese manca in casa da ben undici mesi. "Affrontiamo una formazione lanciata, che sta bene, lotta per i playoff. Noi ci siamo caricati in questa settimana, ho tutta la rosa a disposizione tranne Cappiello e quindi fisicamente stiamo bene. Dobbiamo vincere, è una gara cruciale per il nostro futuro". In settimana ha accusato un problema fisico l'attaccante Cesaretti, frenato da un pestone: domani però sarà regolarmente in campo. Partirà dalla panchina Francesco Scarpa, che ancora non è al massimo della condizione. Per il resto, confermato il 3-5-2 con Gaeta e Fornito ai lati di Capece.

