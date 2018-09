di Danilo Sorrentino

La Paganese che cercava il riscatto, dopo la debacle casalinga con il Rende, subisce un'altra batosta. Fusco voleva una prova importante, ma è rimasto deluso come i circa trenta sostenitori che si sono sobbarcati una delle trasferte più lunghe del campionato. La squadra azzurrostellata ha giochicchiato, ha provato il palleggio ma è stata inconsistente in zona gol. E se a questo ci si aggiungono disattenzioni difensive generali il mix diventa letale. Il Siracusa, squadra cinica ma tutt'altro che trascendentale, ha ringraziato sin da subito. Dopo dieci minuti, Catania timbra l'1-0 con una girata in area dopo l'errore di Galli ed Acampora. Poco dopo Della Morte si divora la più semplice delle occasioni, calciando addosso al portiere del Siracusa. Il Siracusa non fa nulla per legittimare il vantaggio, sebbene al 24' sfiori il raddoppio con Vazquez che dalla distanza colpisce il palo.



Qualcosa di diverso, almeno nello spirito, si intravede nel secondo tempo anche se c'è poco costrutto nella manovra della Paganese. Il Siracusa continua ad amministrare e attende l'ultimo quarto d'ora per piazzare il colpo del ko con Federico Vazquez. L'argentino raddoppia con una grande conclusione dalla distanza e cala il tris al 79' su calcio di rigore, concesso per fallo di Galli su Catania. Vale solo per le statistiche il gol all'inizio del recupero di Della Corte.

