Paganese, via al ritiro Firmano Caccetta e Baiocco

di Danilo Sorrentino

E' partita alle 14 di oggi l'operazione-ritiro per la Paganese, che arriverà in serata a Gubbio per l'inizio del pre-campionato. La squadra azzurrostellata alloggerà all'Hotel Beniamino Ubaldi, che già due estati fa ospitò la Paganese all'epoca allenata da Matrecano. Per due settimane i giocatori e lo staff tecnico resteranno nella cittadina eugubina, con la fine del ritiro che è stata fissata per il 10 agosto, vigilia di Bari-Paganese, prima giornata di Coppa Italia: è probabile che gli azzurrostellati scendano direttamente in Puglia per poi ritornare in Campania dopo il match. Al momento è stata fissata una sola amichevole, per sabato prossimo 3 agosto, contro la Vis Pesaro, inserita nel girone B di Serie C.



Stamattina è stata diramata anche la lista dei convocati per il ritiro di Gubbio dalla società liguorina. Ci sono quattro giovani della Berretti (Bottone, Bovenzi, Cavucci, Di Caterino, Guadagni), oltre a Bonavolontà e Pelliccia tornati dal prestito al Taranto. Il baby portiere Campani è in attesa del trasferimento, mentre spiccano i quattro giocatori in prova, tutti di una certa esperienza: il difensore Schiavino, il terzino Dramè, il centrocampista Bramati e l'attaccante Ayina (ex Francavilla).



Alla partenza, clima da primo giorno di scuola, con lo staff tecnico che ha fatto conoscenza dei giocatori ingaggiati in queste ultime ore, in particolare gli esperti Paolo Baiocco (portiere) e Cristian Caccetta (centrocampista) e dei diversi giovani aggregati. Poco prima della partenza ha raggiunto l'impianto sportivo il presidente Raffaele Trapani, che nel prossimo fine settimana raggiungerà l'Hotel Beniamino Ubaldi. Baci e abbracci in particolare con il capitano, Francesco Scarpa, che inizia il suo settimo anno alla Paganese. Si aggregheranno al gruppo direttamente in ritiro il portiere Campani che si trova a Sassuolo, Alberti e Lidin i quali erano in ritiro col Pisa, il centrocampista Capece e i due giocatori in prova Dramè e Ayina.

