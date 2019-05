Paganese, vinto il primo atto playout 2-1 al Bisceglie, ora basta un pareggio

di Danilo Sorrentino

Il primo atto playout è della Paganese. Gara dai due volti per gli azzurrostellati che, con un buon primo tempo, ribaltano il pronostico della classifica e si proiettano al match di ritorno potendo contare su due risultati su tre. Avvio promettente della Paganese che dopo nemmeno un minuto passa grazie all'inzuccata di Piana su angolo di Capece.



Al 20' azzurri vicini al raddoppio con Cesaretti che, da buona posizione, non inquadra lo specchio della porta sull'uscita di Vassallo. Dal nulla, arriva il pareggio del Bisceglie con un calcio di rigore concesso per una trattenuta di Stendardo su Scalzone: lo stesso attaccante nerazzurro spiazza Santopadre. Ma la Paganese è in partita e costruisce poco dopo una doppia chance, con Vassallo bravo a chiudere lo specchio a Capece e Parigi. Ad un passo dall'intervallo, nuovo vantaggio della Paganese: punizione di Scarpa e deviazione decisiva di Calandra che beffa Vassallo.



Nel secondo tempo la squadra di Erra cala fisicamente e mentalmente. Djoulou prima spaventa la Paganese con un colpo di testa terminato fuori da due passi, poi si fa espellere per una gomitata a Piana. La superiorità numerica, però, fa venire il braccino corto agli uomini di Erra che manifestano un'inspiegabile "paura di vincere". Alcuni atteggiamenti, poi, sono da rivedere, come il nervosismo ingiustificato di Santopadre (che rischia il rosso) e Dellafiore (che lo prende, dalla panchina).



© RIPRODUZIONE RISERVATA