Paganese al via senza altri colpi: rosa incompleta, domani la Viterbese

di Danilo Sorrentino

«Finalmente si parte, siamo un po' indietro perché abbiamo lavorato solo un mese, a causa della riammissione, e in molti ci danno fra le squadre che se la giocheranno per evitare le retrocessione. Queste griglie sono spesso aleatorie, noi cercheremo di sovvertire il pronostico». Alessandro Erra è carico, per il debutto in campionato della Paganese in casa della Viterbese. L'allenatore è curioso di vedere la squadra all'opera in una gara vera, senza troppi carichi di lavoro come invece è accaduto contro Bari e Avellino. Non potrà però avere la squadra al completo, nel senso che mancano almeno altri due titolari (un difensore e un attaccante) e un buon ripiego in mediana. Il mercato, però, almeno per le prossime 48 ore passerà in secondo piano: adesso si pensa alla Viterbese e dopo ci si ritufferà sul mercato. «Il grosso è stato fatto, ci mancano alcune pedine per dare maggiore esperienza alla squadra, fermo restando che il progetto societario è quello di far emergere i giovani ed è un progetto che io ho sposato in pieno. Ci sono ancora alcuni giorni per completare la squadra, la società è al lavoro da tempo e sa cosa deve fare»".



A caricare la Paganese è stato lo stesso presidente Raffaele Trapani, nel breve colloquio che ha avuto con i giocatori subito dopo l'allenamento di rifinitura. «Impegno, compattezza e cattiveria agonistica», sono le parole che il patron ha usato durante gli auguri che ha voluto rivolgere agli azzurrostellati per l'inizio della nuova stagione calcistica.



Le scelte sono per buona parte già fatte. Stendardo, dopo un pre-campionato condizionato dall'infortunio, è recuperato e quindi giocherà al centro di una difesa completata da Mattia e Schiavino (più di Sbampato). A centrocampo l'unico dubbio è fra Bonavolontà e Gaeta, col primo favorito, mentre in attacco dovrebbe essere schierato il tandem Alberti-Diop, con Scarpa pronto a subentrare a gara in corso. In panchina anche due giovani della Berretti, come Guadagni e Sepe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA