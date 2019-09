Patron Santoriello blinda la Cavese: Sainz Maza reintegrato in gruppo

di Giuliano Pisciotta

Un intervento per evitare strascichi pesanti, in termini di morale della truppa. Massimiliano Santoriello indossa i panni del generale e blinda il suo gruppo - diesse, allenatore e calciatori - dopo il capitombolo di Reggio Calabria. «Da parte mia c'è la massima fiducia nell'operato di mister Moriero, del ds Lamazza e della squadra».



Più chiaro di così? Due turni di campionato, con una squadra completamente rinnovata, non sono sufficiente ad istruire processi dal punto di vista tecnico. C'è bisogno di tempo e di altre partite vere per poter comprendere dove e come correggere. «Siamo soltanto alla seconda giornata - ha aggiunto il patron biancoblu - e non dobbiamo dimenticare gli obiettivi stagionali: salvezza societaria e salvezza sportiva principalmente. In campo, come abbiamo sempre detto, insieme ai più esperti giocheranno i giovani e sappiamo bene che bisogna dare a tutti fiducia e tempo. Di fronte avevamo un avversario costruito per vincere il campionato, non dimentichiamolo».



Si attendono possibili novità in chiave mercato, ma intanto è stato ricucito lo strappo con l'attaccante Miguel Angel Sainz Maza. L'atleta non era stato convocato per Reggio Calabria, lasciando presagire una sua imminente partenza. Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario è cambiato e l'esterno offensivo resterà in maglia biancoblu, con la prospettiva di prolungare il contratto almeno fino al 2021.

