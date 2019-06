Lega Pro, il Pisa vince a Trieste ​e torna in serie B

Il Pisa è di nuovo in serie B. Il successo esterno contro la Triestina vale la promozione. Dopo il 2-2 della gara di andata, i nerazzurri hanno vinto per 3-1, dopo i supplementari, al Nereo Rocco riconquistando la serie cadetta dopo due anni. Uno spareggio-promozione vissuto con grande passione dal pubblico che ha riempito lo stadio triestino: 19.457 persone, di cui 2.792 del settore ospiti, che hanno fatto di tutto per essere presenti in una giornata storica. Il 3-1 finale per il Pisa porta la firma di Marucci nl primo tempo, di Marconi nel primo tempo supplementare e di Gucher nel secondo, dopo il momentaneo pareggio di Granoche su rigore nel secondo tempo regolamentare. Dopo il Pisa, l'ultima squadra che salirà in Serie B verrà decisa dal match Trapani-Piacenza che si giocherà sabato sera (andata 0-0). Chi vincerà si aggiungerà alle già promosse Juve Stabia, Pordenone, Virtus Entella e, da stasera, Pisa.

