Playoff serie C: ecco i sorteggi: ​la Juve Stabia a Reggio Emilia

di Gaetano D'Onofrio

Dopo le emozioni del secondo turno della fase a gironi, i play-off di serie C accendono entusiasmi ed ardori dei sostenitori delle compagini impegnate, da domenica, nella fase nazionale. Questa mattina, a Firenze, il sorteggio degli accoppiamenti:



Viterbese-Pisa

Feralpisalò-Alessandria

Cosenza-Trapani

Juve Stabia-Reggiana

Piacenza-Sambenedettese



A parità di reti nei 180 minuti accede al secondo turno la squadra testa di serie, nel dettaglio il Pisa, l’Alessandria, il Trapani, la Reggiana e la Sambenedettese, per la migliore classifica nella stagione regolare.



Per i gialloblù di Caserta il ritorno a Reggio, laddove lo scorso anno erano stati eliminati dopo una rete annullata al bomber Francesco Ripa.

