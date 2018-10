Poker Juve Stabia: Rende ko, i gialloblù volano al secondo posto

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia supera al Menti anche il Romeo Menti, confermando, nella sfida che poteva valere il poker di vittorie in campionato (tre successi a testa per calabresi e stabiesi prima del match), di essere, a tutt’oggi, la principale rivale del Trapani, capolista ora ad una sola lunghezza dalla squadra di Caserta (che però deve ancora recuperare la partita con la Viterbese), fermata sullo 0-0 a Monopoli. Due perle quelle che consentono ai gialloblù di arrivare a quota dodici punti. Dapprima Carlini, con un tiro a giro dal limite dell’area, quindi Calò, con un gol direttamente da calcio d’angolo, ricordando ai più quelli di Massimo Palanca degli anni ’80, dopo averne battuti praticamente tre di fila per prendere la mira. In mezzo il pari di Vivacqua, bravo a sfruttare l’unico svarione sulla destra di Vitiello, che perde Rossini sul cross del momentaneo pareggio biancorosso. Soddisfatto Caserta che, alla vigilia, aveva anticipato le insidie della partita: “Sapevamo di affrontare una signora squadra, che aveva costruito proprio in trasferta la sua classifica. Un ottimo Rende, una grande Juve Stabia, i ragazzi ci hanno creduto, sono andati oltre ogni difficoltà, stringendo i denti, sono felicissimo del risultato e della prestazione”. Martedi sera, con diretta su Sportitalia torna la coppa Italia, la Juve Stabia sarà di scena a Caserta nel primo derby stagionale con la Casertana dei tanti ex.

© RIPRODUZIONE RISERVATA