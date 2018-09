Pokerissimo Cavese: Gelbison travolta nell'amichevole del Lamberti

di Giuliano Pisciotta

In attesa dell’esordio in campionato, la Cavese travolge la Gelbison nell’amichevole di questo pomeriggio del Simonetta Lamberti: 5-1 il finale. Gara già in ghiaccio al termine della prima frazione di gioco, con i metelliani sul 3-0 in virtù delle marcature di Agate, Rosafio e Sciamanna. Nella ripresa, dopo la classica girandola di sostituzioni – da una parte come dall’altra – gli aquilotti prima si portano sul 4-0 con Flores Heatley e poi calano il pokerissimo con De Rosa. Di mezzo, la marcatura cilentana targata Passaro, che insacca con un preciso diagonale.



Mister Modica cambia qualcosa rispetto all’undici sconfitto in Coppa al Ceravolo: tra i pali Vono, in difesa i centrali Bruno e Licata. Tridente composto dall’ex reggino Sciamanna, Rosafio e Agate.

Convinti, a fine gara, gli applausi dei tifosi metelliani presenti sulle gradinate del Siminetta Lamberti.

