Potenza-Cavese gara a rischio: si va verso il divieto di trasferta

di Giuliano Pisciotta

L'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulle Manifestazioni Sportive ha "bollato" come gara a rischio il match Potenza-Cavese, valido per la trentaquattresima giornata nel girone C di Serie C. La partita, in programma il prossimo 7 aprile, potrebbe dunque prevedere un divieto di trasferta per i sostenitori metelliani.



Secondo quanto disposto dall'Osservatorio, per l’incontro dovranno essere approfonditi i profili di rischio, tenuto anche conto degli incidenti avvenuti a gennaio dello scorso anno, all'esterno dello stadio Viviani e scatenati dal lancio di fumogeni da parte di uno sparuto gruppo di tifosi potentini all'indirizzo dei cavesi, appena giunti nei pressi dell'impianto sportivo.



L'Osservatorio ha dunque imposto al Potenza Calcio di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno, fino all’assunzione di determinazioni in merito.

