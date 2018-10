di Danilo Sorrentino

Finalmente un sorriso per Luca Fusco. Dopo la partita col Potenza, il tecnico azzurrostellato è andato ad abbracciare singolarmente tutti i suoi giocatori, per festeggiare il primo punto in campioanto della Paganese. "Siamo contenti per il primo punto conquistato, abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra forte, con un buon organico. Abbiamo avuto una grande reazione dopo le prime tre sconfitte, lo spirito è quello giusto, ma bisogna lavorare ancora tanto. Faccio tantissimi complimenti ai ragazzi, hanno messo grande personalità in campo e sciorinato un buon calcio per più di un'ora in un campo difficile". Gli chiedono se considera giusto il pareggio. "Tutto sommato credo di sì. Abbiamo avuto le nostre possibilità e devo dire che, fino all'espulsione, speravo e pensavo di poterla vincere, in dieci abbiamo sofferto tanto, ci può stare, però va dato merito ai ragazzi di aver tenuto duro. Sono contento per la prestazione della squadra, c'erano 80-90 anni di differenza fra i nostri calciatori e quelli del Potenza. I ragazzi sono stati gagliardi ed aggressivi in fase di non possesso, abbiamo interpretato bene la partita".

