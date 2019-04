Puglia crocevia per la Casertana: ​i playoff passano per Monopoli

di Riccardo Marocco

L'ottimismo emerso dall'incontro dell'altro giorno tra il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino e il sindaco Carlo Marino ha riportato un po' di serenità nell'ambiente rossoblù con la compagine guidata da Pochesci che può pertanto concentrarsi con un pizzico di tranquillità in più al match di domani contro il Monopoli. Il confronto in terra pugliese, del resto, assurge a sorta di crocevia per il cammino della Casertana in ottica playoff visto l'enorme ingorgo che si è creato nella zona di classifica che va dal quinto al quattordicesimo posto con ben dieci squadre raccolte in un fazzoletto di otto punti. Certo, la corsa per la quinta posizione, distante adesso sei lunghezze e obiettivo minimo fissato qualche settimana fa, si è fatta sempre più complicata alla luce degli ultimi deludenti risultati fatti registrare dalla Casertana che non vince sul campo da oltre due mesi (escludendo chiaramente il 3-0 a tavolino sul Matera, escluso dal campionato) e che nelle ultime sei partite ha raggranellato appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi contro Vibonese, Juve Stabia e Paganese. A questo punto, chiaramente, bisognerà lottare e stringere i denti per conquistare un posto nei play off che, lo ricordiamo, prenderanno il via il 12 maggio e si protrarranno nel loro sviluppo fino al 16 giugno con la disputa delle finali che decreteranno le altre due promosse in serie B oltre alle vincitrici dei tre raggruppamenti del torneo.



