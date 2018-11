Paganese, quinto ko di fila in casa: anche la Leonzio vince al Torre

di Danilo Sorrentino

La sconfitta interna ormai non fa più notizia. Il modo col quale arriva (errore individuale, stavolta di Galli) neppure. Ciò che fa notizia è l'involuzione della Paganese che, dopo il buon pareggio di Bisceglie, non dà seguito alla prestazione della scorsa settimana e soccombe contro la Sicula Leonzio. Una prima frazione sostanzialmente equilibrata, poi una ripresa inguardabile per gli azzurrostellati che non riescono a creare nemmeno un'occasione degna di nota.



Pronti, via e riemergono i fantasmi della partita col Catania. Dopo trenta secondi la Sicula Leonzio è già avanti, grazie alla rete di Ripa (terzo gol di fila al Torre in tre anni) che sfrutta un erroraccio in fase di disimpegno di Galli e lo supera con un pallonetto. La Paganese prova a reagire, ma i bianconeri si difendono con ordine e concedono poco spazio. Sulle corsie laterali gli azzurrostellati non spingono a dovere e si illuminano solo con delle giocate personali di Cesaretti, al rientro, schierato accanto a Scarpa in un attacco senza riferimenti. La migliore occasione della partita della Paganese capita proprio a Scarpa su assist dell'attaccante toscano, ma il capitano calcia centrale su Narciso. In pieno recupero a graziare gli uomini di Fusco è Rossetti che, sulla riga di porta, manda incredibilmente alto di testa.



Nel secondo tempo Fusco si affida subito a Parigi, tenuto inspiegabilmente in panchina nonostante il momento positivo. La mole offensiva degli azzurrostellati, però, è improduttiva, con Narciso che di fatto resta spettatore non pagante per quasi tutta la seconda frazione. Di contro, la Sicula Leonzio sfiora a più riprese il raddoppio, colpendo l'incrocio dei pali con Rossetti e poi con un pregevole tiro a giro di Gammone che esce di poco sulla traversa. Nel finale la Paganese non ha la forza nè mentale nè fisica per tentare il forcing e perde la quinta partita di fila in casa.

