Reggina-Casertana da spareggio: chi vince resta attaccata ai playoff

di Riccardo Marocco

Cresce l'attesa nella Casertana per la trasferta di domani sul campo della Reggina, match in cui entrambe le squadre si giocano una buona fetta di partecipazione ai play off. Grazie al successo sul campo della Cavese, infatti, la compagine calabrese è tornata in piena corsa per un posto nella griglia degli spareggi per la promozione ed è chiaramente intenzionata a dare continuità a quel risultato cercando, magari, di sfruttare il fattore campo a proprio favore. Del resto, il confronto del «Granillo» si inserisce in un turno di campionato caratterizzato da altri scontri diretti come quello tra Potenza e Viterbese e tra Monopoli e Cavese, compagine reduce dal successo di mercoledì nel recupero dell'ottava giornata proprio sul campo della Viterbese. Risultato, quest'ultimo, che ha ulteriormente compattato la classifica che vede racchiuse in un fazzoletto di otto punti racchiuse ben dieci squadre, di cui solo cinque di queste accederanno alla post season. Ed è chiaro che la Casertana in settimana ha preparato la gara con dovizia di particolari nonostante il fatto che anche stavolta la compagine rossoblù sarà costretta a lasciare a casa più di un elemento fermato da problemi fisici. Ci riferiamo al centrocampista Romano, fermo già da qualche settimana, nonché a Floro Flores e Mancino, entrambi alle prese con noie di natura muscolare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO