Rieti-Cavese: l'Osservatorio blocca la vendita dei biglietti per il settore ospiti

di Giuliano Pisciotta

Anche la gara Rieti-Cavese, in programma sabato 29 settembre, è finita sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Con la determinazione n.34, il Collegio, ha infatti sospeso «il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara» e, nel frattempo, ha incaricato gli organi preposti «di dare comunicazione alla società sportiva interessata di non avviare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti».

La misura è stata adottata in considerazione delle «evidenziate carenze strutturali» dello stadio Scopigno, che resterà intanto a porte rigorosamente chiuse in occasione della gara di sabato (22 settembre) contro la Casertana. L'impianto laziale resta un cantiere a cielo aperto e la situazione rischia di mettere a repentaglio l'intera stagione del club del presidente Marini: quella con la Casertana sarà infatti la seconda gara a porte chiuse per il Rieti ed il regolamento tollera fino a quattro partite disputate senza tifosi. Pena l'escusione dal campionato.



