Gaffe e moduli a sette punte, così riparte la Casertana di Pochesci

di Bruno Majorano

L'estate scorsa si presentò al Liberati di Terni promettendo che la sua squadra avrebbe giocato con il 3-7. Ecco perché più di uno aveva sorriso ricordando la Bi-zona e il 5-5-5 di Oronzo Canà. Era serio Sandro Pochesci. Serissimo anche quando nella conferenza di presentazione della sua nuova avventura alla guida della Casertana (ha preso il posto della coppia Esposito-Di Costanzo lunedì mattina) ha chiesto in diretta di tagliare la parte del video nel quale si era confuso chiamando la squadra «Salernitana».



Su una cosa non potrà mai attaccarlo nessuno: il legame con i suoi giocatori. Durante il primo giorno di allenamento a Caserta si è avvicinato a Castaldo e Floro Flores per chiedergli un selfie. Sì, avete capito bene. Perché dice che in carriera ha conosciuto pochi giocatori che hanno militato in serie A. Di sicuro non deve aver conosciuto Ibra, visto che una volta ha detto che lo svedese avrebbe fatto fatica nella sua squadra. «Prende palla e gioca da solo, noi giochiamo a due tocchi». Non fa una piega. Prima di approdare alla Casertana aveva alle spalle un solo campionato di Lega Pro. Poi una carriera fra i campi della periferia romana a mettere insieme stagioni dignitose fra i dilettanti (a Guidonia, Monterotondo e Ostia con due sole vittorie con Borghesiana e Tor Bella Monaca), prima categoria e promozione. «Io allenerei anche gratis, qualche volta ho anche pagato per farlo», raccontò una volta.



