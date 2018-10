Rosafio più forte delle critiche e la Cavese ritrova il sorriso

di Giuliano Pisciotta

Vittoria in rimonta, seppur ancora con qualche rischio di troppo in difesa. Ma l'importante era sbloccarsi e guarire in fretta dal “mal di gol” che si era manifestato nelle ultime uscite di campionato.



Il successo per 3-1 contro il Matera ha restituito ossigeno e fiducia in una Cavese bersagliata, nell'ultima settimana, dalle prime critiche stagionali. L'imprecisione in prima linea e qualche disattenzione in retroguardia hanno fatto storcere il naso a una parte della tifoseria biancoblu. Critiche che hanno avuto tra i bersagli principali proprio l'attaccante esterno Rosafio, reduce dall'errore dal dischetto a Vibo Valentia e in talune circostanze poco lucido sotto porta.



Contro i lucani la musica è cambiata, con assist e gol di Rosafio a completare con Agate e Sciamanna il tris in rimonta servito all'undici di Imbimbo. «Contro la Vibonese non abbiamo fatto bene, ma abbiamo reagito alla grande», il commento dell'attaccante esterno cresciuto nel vivaio del Lecce. Ha fatto gruppo la Cavese nel brevissimo tempo a disposizione tra Vibo e l'appuntamento al “Lamberti”. Coesione confermata dallo stesso Rosafio che ha dedicato proprio a compagni e staff tecnico la rete messa a segno ieri sera.

