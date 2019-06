Scelta la sede del ritiro: Juve Stabia a Rivisondoli dal 15 luglio per il ritorno in serie B

di Gaetano D'Onofrio

Da Fiuggi a Gubbio, alla fine dopo le tante voci di queste settimane la Juve Stabia sceglie l'Abruzzo per il suo ritiro estivo. I gialloblù saranno a Rivisondoli dal prossimo 15 luglio, agli ordini di Fabio Caserta, per preparare il ritorno in pompa magna in serie B. Ad ufficilizarlo il club del presidente Langella: "Prenderà il via lunedì 15 luglio la stagione 2019/2020 della S.S. Juve Stabia, che vedrà le vespe ai nastri di partenza del campionato di serie cadetta.

In quella data è previsto il raduno a Castellammare di Stabia, dove i gialloblù svolgeranno test atletici e visite mediche, per poi partire, mercoledì 17 luglio alla volta di Rivisondoli, località abruzzese, che, fino al 31 luglio, sarà la sede del romitaggio estivo degli uomini di mister Caserta. Il quartier generale delle vespe è fissato presso l’hotel Victoria. Gli allenamenti si svolgeranno presso lo stadio comunale di Rivisondoli".

A giorni sarà anche ufficializzato il calendario delle prime amichevoli dei gialloblù.

