Sciamanna regala il primo sorriso alla Cavese: Virtus Francavilla ko

di Giuliano Pisciotta

Primi tre punti in campionato per la Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti supera di misura la Virtus Francavilla. È di Sciamanna la rete che consente ai metelliani di centrare il successo all'esordio interno, dopo la sconfitta rimediata al Pinto contro la Casertana.



Convincente lì'approccio alla gara degli aquilotti, che dopo appena sette minuti ci provano con Rosafio: decisiva la deviazione in corner dell'estremo difensore pugliese. Ancora Cavese due minuti più tardi. Ci provano in rapida sequenza prima Fella e poi Sciamanna, ma il risultato non si sblocca. Sussulto ospite alla mezz'ora, con la traversa centrata su punizione da Lugo Martinez, che fa correre un brivido lungo la schiena al pubblico del Lamberti. Allo scadere della prima frazione di gioco ci riprova Fella, rimediando solo un corner. La prima frazione di gioco termina sul parziale di 0-0.



Nella ripresa, otto minuti ed è di nuovo Cavese: Fella e Rosafio tengono in allerta la retroguardia pugliese. Il lamberti può esplodere al 18', quando Sciamanna trova di sinistro il velenoso diagonale che vale tre punti. Il bis pare cosa fatta allo scadere, ma è il palo d adire di no a Rosafio, lanciato in contropiede.



