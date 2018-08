di Redazione Sport

Il calendario della Serie C l'8 settembre e inizio del campionato slitta al 16. È quanto deciso dal Direttivo e approvato all'unanimità dall'Assemblea di Lega Pro in corso a Roma. La volontà è quella di attendere l'esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B al Collegio di garanzia dello sport, del 7 settembre. Presenti all'assemblea anche il numero uno della Lega dilettanti, Cosimo Sibilia, quello dell'Aia, Marcello Nicchi. Atteso anche il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi.



«Il candidato è l'ultimo dei nostri problemi, siamo compatti perché vogliamo votare». Così il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, parlando a margine dell'assemblea di Lega, riferendosi al blocco delle quattro componenti di Lega Pro, Aic, Lega dilettanti e Aia, compatte sulla volontà di porre fine il prima possibile alla fase commissariale di Roberto Fabbricini. «Noi vogliamo votare - ha aggiunto Gravina - questo è un caos strategico e il nome di Abete non esiste, è un candidato che abbiamo individuato ma avevamo proposto anche delle alternative, mi sembra un cavallo di troia che qualcuno vuole utilizzare per rompere gli equilibri. La sua è una disponibilità di servizio per mettere tutti insieme, ma non può giustificare rinvii e contro rinvii». «Ancora non si sa se i principi informatori sono approvati o meno - dice ancora - e se a settembre ci sarà una convocazione o meno. Un uomo normale che si aspetta una governance perde la pazienza».

