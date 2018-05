Serie C, via al secondo turno playoff: Juve Stabia-Francavilla alle 20.30

di Gaetano D'Onofrio

Concluso il primo turno dei pla-off di serie C con l’eliminazione clamorosa del Monopoli, martedì 15 maggio in campo tutte le qualificate più le quarte della classifica finale della stagione regolare. Nel girone C la Juve Stabia affronta al Menti la Virtus Francavilla, inizio alle 20.30, mentre la Casertana, che ha eliminato al fotofinish il Rende, sarà ospite del Cosenza. Questi tutti gli accoppiamenti:



PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE A:

MONZA - PIACENZA

VITERBESE – CARRARESE



PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE B:

REGGIANA - BASSANO

ALBINOLEFFE – FERALPISALO’



PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE C:

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA

COSENZA - CASERTANA

