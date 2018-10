Paganese, Fusco in emergenza tra squalifiche e infortuni

di Danilo Sorrentino

Come se non bastasse già il momento critico (un punto in quattro partite), ora ci si mette anche la sfortuna a girare lo sguardo alla Paganese. Contro il Catanzaro, e alla vigilia di un autentico tour de force che porterà gli azzurrostellati a giocare anche martedì a Monopoli e l'altro sabato col Catania, saranno ben sei i giocatori ai quali Luca Fusco dovrà rinunciare. Se era scontata la squalifica del difensore Ismaila Diop, espulso nel corso della partita col Potenza, ha sorpreso lo stop da parte del giudice sportivo al capitano della Paganese, Francesco Scarpa, fermato per un turno "perché, dopo essere stato sostituito, dalla panchina lanciava un pallone sul terreno di gioco, a gioco in svolgimento, per fini ostruzionistici e antisportivi". Per questo stesso motivo è stata sanzionata anche la società azzurrostellata con un'ammenda da 1000 euro. Una giornata di squalifica per giovane attaccante Raffaele Verdicchio "perché, al termine della gara, rivolgeva ai sostenitori della squadra locale ripetuti gesti provocatori, scatenando la reazione degli stessi".



Brutte notizie anche sul fronte infermeria. L'assenza più pesante e più preoccupante è quella di Cristian Cesaretti, infortunatosi nel finale della partita di sabato al Viviani: gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato una distrazione muscolare di 1° e 2° grado al bicipite femorale destro. Quasi certamente salterà le prossime tre gare, le due interne con Catanzaro e Catania e la trasferta di Monopoli nel turno infrasettimanale di martedì: potrebbe rientrare a Bisceglie a fine mese nella migliore delle ipotesi. Oltre al lungodegente Musacci, mancherà anche Fornito col Catanzaro. L'ex giocatore del Catania, uscito dopo 25' contro il Potenza, ha riportato un’elongazione all’adduttore destro; si cercherà di recuperarlo per le prossime sfide.

