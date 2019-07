Stranges-Rinaldi, prova superata: altri due volti nuovi per la Cavese

di Giuliano Pisciotta

Un intero ritiro pre-campionato come periodo di prova, brillantemente superato fino al tesseramento ufficiale. La Cavese accoglie in gruppo l'esterno offensivo Marco Stranges (a sinistra nella foto) e il portiere Fabio Rinaldi.



Classe 1999, Stranges è cresciuto nel vivaio del Cosenza ed è reduce da una stagione alla Fidelis Andria in Serie D, dove ha collezionato 13 presenze. In precedenza, ha indossato la casacca del Messina, sempre in Serie D, nell'annata 2017-2018.



Rinaldi, che lo scorso 19 luglio ha compiuto 21 anni, è stato svezzato calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, passando in seguito all'Imperia e all'Argentina di Arma di Taggia. Una quindicina di presenze complessive in Serie D per il nuovo pipelet biancoblu, con le meglie di Vastese, Monticelli e Messina, prima di passare nella scorsa stagione in Serie C alla Sambenedettese.



Intanto, la squadra di Checco Moriero oggi chiuderà il ritiro estivo di Sturno, affrontando in amichevole il gruppo Mugnano dell'AIC Equipe Campania: si gioca allo stadio Castagneto, con fischio d'inizio alle 16.30.

