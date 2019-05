Supercoppa di C: l'Entella sfida la Juve Stabia al Menti

di Gaetano D'Onofrio

Finisce 0-0 la prima sfida tra Entella e Pordenone nella Supercoppa di serie C. Un risultato che, alla luce del sorteggio effettuato la scorsa settimana riscrive il calendario della competizione tricolore. Sabato prossimo, dunque, in campo al Menti di Castellammare la Juve Stabia e l’Entella, sabato 25, invece, i gialloblù di Caserta saranno di scena in gara tre nel capoluogo Friulano con la speranza di poter alzare, per la prima volta nella sua storia, anche la Supercoppa di lega dopo aver stravinto il girone C.

