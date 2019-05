Supercoppa C, ecco il sorteggio: Juve Stabia in campo 18 e 25 maggio

di Gaetano D'Onofrio

Sorteggio tutto sommato fortunato per la Juve Stabia in Supercoppa di serie C. I gialloblù evitano il primo turno in casa, ma dovranno attendere l’esito della sfida in programma sabato, alle 20.30, tra Entella e Pordenone per scoprire dove giocare il 18 ed il 25 maggio. Un successo dei liguri, che avranno il primo turno in casa, porterebbe gli uomini di Caserta in Friuli, con l’ultimo turno interno proprio contro la squadra del bomber Mancosu. Archiviato il campionato, si accendono le luci sulla competizione tricolore: «A cui teniamo molto – ha chiarito Caserta domenica scorsa -, e che cercheremo di vincere». Magari per uno storico bis come nel 2011…

